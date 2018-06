SkyVR46: Assen, abbracci e... prima fila

LA FOTOGALLERY . Valentino Rossi terzo in qualifica, come suo fratello Luca Marini, in Moto2, che ad Assen per la prima volta parte dalla prima fila. Pole di Bagnaia e prima fila anche per Bulega in Moto3. Non ci potevano essere che complimenti, sorrisi e abbracci