Si torna subito in pista per l’undicesimo appuntamento della stagione al Red Bull Ring. Un layout immerso in una cornice incantevole, tra il verde dei prati e dei boschi che dipingono un paesaggio unico. Siamo nella zona sud-est dell’Austria, Spielberg è un comune di cinque mila abitanti ed è sede ufficiale del GP, non solo per le due ruote, anche per la Formula 1 (qui un mese fa). In Stiria il Team conserva ricordi speciali: dalla vittoria di Pecco Bagnaia al podio di Luca Marini, sempre nel 2018