Quattro piloti a punti sul circuito spagnolo con Dennis Foggia che si regala il suo primo terzo posto del 2019, il secondo con i colori del Team. Vietti si piazza 14° dopo un weekend tutto in salita per via della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. In middle class Marini sfiora il podio (quarto), per ampi tratti della gara in continua bagarre con Marquez. Bene anche Bulega, a poco più di due decimi dalla top ten (dodicesimo). Si torna in pista a ottobre in Thailandia, che aprirà il quartetto extra-europeo