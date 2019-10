E’ stato uno dei weekend più prolifici del 2019, con quattro piloti in top ten e 54 punti complessivi, sommando lo score delle due classi. La vittoria di Marini è la prima in questa stagione per Sky VR46, la seconda in carriera per il pilota di Urbino. Un dominio assoluto dall’inizio alla fine, in quella che lui stesso ha definito la gara ideale. Bene anche Bulega (ottavo), sempre veloce in tutto il weekend. In Moto3, Foggia completa un’altra rimonta e fa quinto, davanti a Celestino (sesto), autore della prima pole in carriera nel sabato di Buriram