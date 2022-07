Alla notizia mancava solo l'ufficialità ed è arrivata: Suzuki lascerà la MotoGP al termine della stagione in corso . La spiegazione in un comunicato pubblicato dal Team nella mattinata di mercoledì 13 luglio: "S uzuki Motor Corporation e Dorna hanno raggiunto un accordo per interrompere la partecipazione di Suzuki alla MotoGP alla fine della stagione 2022 . Suzuki interromperà anche la sua partecipazione in fabbrica al World Endurance Championship (EWC) alla fine della stagione 2022. Continueremo a correre nei campionati MotoGP ed EWC 2022, mantenendo i nostri massimi sforzi per vincere le restanti gare. Miriamo a continuare il nostro supporto per le attività di corsa dei nostri clienti attraverso la nostra rete globale di distributori. Vorremmo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutti i fan Suzuki che ci hanno dato il loro supporto entusiasta ea tutti coloro che hanno supportato le attività motociclistiche Suzuki per molti anni"

Toshihiro Suzuki: "Grazie ai fan e ai piloti"

La decisione è stata commentata anche da Toshihiro Suzuki, direttore rappresentante e presidente: "Suzuki ha deciso di porre fine alla partecipazione di MotoGP ed EWC a fronte della necessità di riallocare risorse su altre iniziative per la sostenibilità. Le corse motociclistiche sono sempre state un luogo stimolante per l'innovazione tecnologica, inclusa la sostenibilità e lo sviluppo delle risorse umane. Questa decisione significa che accetteremo la sfida di costruire la nuova attività di business motociclistico reindirizzando le capacità tecnologiche e le risorse umane che abbiamo coltivato attraverso le attività di motociclismo per studiare altri percorsi per una società sostenibile. Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i nostri fan, piloti e tutte le parti interessate che si sono uniti a noi e ci hanno supportato con entusiasmo dalla fase di sviluppo da quando siamo tornati alle corse della MotoGP. Continuerò a fare del mio meglio per supportare Alex Rins, Joan Mir, il Team SUZUKI ECSTAR e YOSHIMURA SERT MOTUL per competere in modo competitivo fino alla fine della stagione. Grazie per il vostro gentile supporto."