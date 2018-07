Indycar, si ricomincia all'Iowa Speedway

La spettacolare serie automobilistica americana sta per mettere in scena il decimo round della stagione, l’Iowa Corn 300. Si corre domenica 8 luglio sull’ovale dell’Iowa Speedway di Newton.

Il leader del campionato Scott Dixon guida la classifica con 393 punti, davanti agli americani Ryan Hunter-Ray e Alexander Rossi appaiati a quota 348, ma non è mai andato oltre il terzo posto in Iowa pur avendo corso tutte e 11 le precedenti edizioni. Solo quarto in classifica generale Josef Newgarden protagonista due settimane fa di un week-end perfetto al Road America. Il campione in carica insegue con 343 punti. Quinto nella generale il vincitore della 500 Miglia di Indianapolis Will Power.

Torna in pista (come di consueto sugli speedway) Ed Carpenter che con la Dallara Chevrolet numero 20 correrà la sua quarta gara del 2018. Per il team Dale Coyne, invece, ci sarà ancora Zachary Claman de Melo a sostituire Pietro Fittipaldi. Il pilota brasiliano, reduce dall’incidente a Spa nella gara inaugurale del WEC sta completando la riabilitazione e, con tutta probabilità, tornerà in macchina prima della fine della stagione.

L’Iowa Corn 300 è in diretta esclusiva su Sky Sport Arena al canale 203 con la gara domenica 8 luglio dalle ore 20.40.