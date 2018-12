Valentino Rossi e il suo inseparabile navigatore Carlo Cassina hanno chiuso al comando le prime due prove speciali del Rally di Monza. Il Dottore, al volante della Ford Fiesta WRC Plus, è già primo nella classifica dopo la seconda prova speciale. Alle sue spalle - con un distacco di circa sette secondi - c'è il finlandese Suninen (pilota ufficiale del Campionato mondiale di Rally) anche lui su una Ford Fiesta WRC Plus. In terza posizione c'è Perico, in ritardo di poco più di 8 secondi, seguito dal nove volte campione del mondo di motocross Tony Cairoli. Quinta piazza per Alessio Salucci "Uccio" (anche lui a bordo di una delle 4 WRC Plus). Bene anche Marco Bonanomi, in sesta posizione con circa 8"21 secondi di ritardo. Chiude la top ten la WRC Plus di Brivio.