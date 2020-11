"Le Mans '66", il biopic in 1^ tv stasera su Sky

Stasera in prima tv arriva una delle pagine leggendarie della storia dello sport, narrato nel pluripremiato biopic con Matt Damon e Christian Bale. Il film si basa sulla straordinaria storia vera del visionario designer automobilistico americano Carroll Shelby e dell'impavido pilota britannico Ken Miles. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 su Sky Cinema Drama, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV

Il leggendario duello tra Ford e Ferrari con l’incredibile impresa di Carroll Shelby e Ken Miles alla 24 Ore di Le Mans del 1966. E' la storia raccontata nel film diretto da James Mangold, insignito lo scorso febbraio di 2 Premi Oscar®, quello per il miglior montaggio e per il miglior montaggio sonoro. La storia ruota attorno al progettista Carroll Shelby e al talentuoso pilota Ken Miles, che vengono ingaggiati da Henry Ford II col compito di costruire una vettura, la Ford GT40, in grado di vincere la 24 Ore di Le Mans del 1966 contro l'acerrima rivale, la Ferrari.

Quell’anno, infatti, il colosso automobilistico Ford vive una profonda crisi nelle vendite e, per rilanciare l’immagine del marchio, il responsabile del marketing Lee Iacocca (Jon Bernthal) suggerisce di partecipare alla famosissima 24 ore di Le Mans, dove però ci sarà da fare i conti con l’apparentemente invincibile Ferrari. Motivato da una forte rivalità con Enzo Ferrari (Remo Girone), che aveva rifiutato un’offerta di collaborazione con la Ford, Henry Ford II (Tracy Letts) ordina al suo team di costruire una macchina in grado sbaragliare la concorrenza a Le Mans. Iacocca propone di puntare su Carroll Shelby (Matt Damon), all’apice del successo dopo aver vinto proprio a Le Mans nel 1959, ma impossibilità a correre nuovamente a causa di una grave malattia cardiaca. Così, pieno di risorse, Shelby si reinventa come progettista e venditore di auto, ma c’è da trovare un pilota e la Ford e sceglie l’irascibile ma brillante Ken Miles (Christian Bale) come pilota ideale per portare la Ford alla conquista di Le Mans. Miles è un pilota straordinario e un devoto padre di famiglia, ma è anche schietto, arrogante e non vuole scendere a compromessi. Determinati a tutto pur di vincere, nonostante le probabilità siano contro di loro, Shelby, Miles e il loro team improvvisato combattono contro le interferenze aziendali, le leggi della fisica e i loro stessi demoni per creare un veicolo rivoluzionario in grado di eclissare ogni avversario. Ma la vittoria costerà ai due uomini un prezzo altissimo.