Un anno dopo, il vincitore del primo E-prix della stagione non cambia: Nyck De Vries, il campione del mondo in carica della Formula E, mette la firma sul Round 1 di Riad, gara di esordio della stagione. E come un anno fa, l’olandese della Mercedes lancia un messaggio fortissimo agli avversari: il favorito per il titolo 2022 resto ancora io.



Prova di forza

De Vries si prende la vittoria con una prova di forza indiscutibile, lasciando il secondo posto al compagno di team Vandoorne a conferma del dominio Mercedes nella categoria. Il modo migliore per iniziare l’ultima stagione in Formula E per la casa tedesca, che ha già annunciato l’addio a fine anno per concentrarsi su altri progetti. De Vries si è costruito la vittoria nella prima fase della gara dopo essere scattato dalla terza posizione in griglia. Ha sorpassato subito Dennis, partito secondo, e lasciato sfogare Vandoorne fino a prendersi la prima posizione. Proprio Vandoorne dormirà sonni agitati, avendo perso l’occasione di risorpassare il compagno di squadra per una questione di millimetri, quando ha mancato l’attack-mode nel momento decisivo della gara. Giro perso, e addio De Vries!

Delusione Vergne

Alle loro spalle, bel duello Dennis-Lotterer, vinto dal più esperto pilota di Andretti. Delusione del giorno la DS-Techeetah: subito fuori per guai tecnici il campione 2020 Da Costa, il compagno di squadra Vergne si è dovuto accontentare dell’ottava posizione. Partito dal fondo dello schieramento, Antonio Giovinazzi è rimasto lì per tutta la gara, inchiodato al ventesimo posto: poca esperienza di guida di queste monoposto e una Dragon-Penske non performante sono state la zavorra dell’esordio del pugliese in Formula E. Ma l’italiano potrà rifarsi in gara-2, tutta da vedere in diretta su Sky Sport.