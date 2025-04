Il pilota portoghese, infortunatosi alla spalla sinistra durante la Sprint Race di Termas de Rio Hondo, sarà costretto a rinunciare anche al prossimo GP. A Jerez, al posto di Oliveira ci sarà ancora Augusto Fernandez. Il GP di Spagna, in programma dal 25 al 27 aprile, sarà tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Miguel Oliveira sarà costretto a saltare il prossimo weekend di MotoGP, a Jerez. Protagonista di un incidente con Aldeguer nel corso della Sprint Race di Termas de Rio Hondo, il portoghese aveva già dato forfait a Lusail e Austin oltre che per la gara lunga in Argentina. Ancora alle prese con la riabilitazione della spalla sinistra infortunata, il pilota del team Yamaha Pramac non riuscirà a prendere parte nemmeno al GP di Spagna, in programma dal 25 al 27 aprile a Jerez: al suo posto ci sarà Augusto Fernandez, che da quest'anno è diventato il tester e pilota di riserva di Yamaha. Lo spagnolo infatti, avrebbe dovuto comunque prendere parte al fine settimana come wild card, ma correrà ancora in sella alla Yamaha del team Pramac anziché con il test team della casa di Iwata.