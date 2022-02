1/8 Foto Instagram @follow_wrt

"Le corse con le auto sono sempre un mio pensiero. Ora il tempo è arrivato: ho abbastanza energia e forza per fare alcune stagioni al volante". Ecco le prime parole di Valentino Rossi, intervistato per l'account Instagram del team WRT con il quale è sceso in pista a Valencia con l'Audi R8 LMS. E' la marcia di avvicinamento al GT World Challenge Europe.

Rossi correrà nel GT World Challenge Europe con l'Audi R8 LMS del team WRT