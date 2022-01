Rossi ha scelto il proprio futuro. Messe da parte le due ruote dopo 26 anni nel Motomondiale, Valentino nel 2022 correrà con le macchine nel GT World Challenge Europe. Lo farà a bordo di un'Audi R8 LMS del team WRT. "Sono felice di unirmi a questa squadra, sono sempre stato un grande appassionato di corse automobilistiche - le prime parole del campione di Tavullia -. Questa è la soluzione perfetta per me, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura nel GTWCE con loro"

LA CARRIERA DI ROSSI