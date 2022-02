Rally Svezia, Rovanpera nuovo leader. HIGHLIGHTS

Pieno di sorprese il sabato del rally di Svezia, che ha un nuovo leader. Si tratta di Kalle Rovanpera, il più veloce della mattinata, che ha soffiato immediatamente il primo posto alla Hyundai di Neuville, che poi si è staccato dal vertice per un errore. Adesso è terzo. Nelle speciali notturne è successo di tutto, con le Ford Puma dell'irlandese Breen e del francese Fourmaux fermate da problemi al motore. Un problema meccanico ha fatto perdere un sacco di tempo anche a Solberg, idolo di casa, che non è riuscito a riparare l'acceleratore malfunzionante. Evans ha rischiato di buttare via il rally sull'ultima curva dell'ultima speciale, uscendo di strada e abbattendo anche un palo della luce, ma ha tagliato il traguardo ed è ancora in corsa, a soli 8 secondi da Rovanpera.