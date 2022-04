È ufficialmente iniziata l’avventura di Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe. Il pilota pesarese è sceso in pista a Imola, dove è in corso il primo round della stagione. L’Audi dell’equipaggio #46 del team WRT ha chiuso al sesto posto le prove libere. Per il Dottore i primi giri sono arrivati dopo aver preso il posto del compagno di squadra Fred Vervisch. In testa alla classifica Raffaele Marciello, con una Mercedes #88 a dettare subito il passo. Le 22 vetture sono racchiuse in un secondo, si torna in pista alle 14 per la seconda sessione. Di seguito tutti i risultati.