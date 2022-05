Aegerter e Sabatucci comandano nelle Supersport

A Estoril, in Portogallo, Aegerter rifila mezzo secondo a Baldassarri nelle libere della Supersport. Sabatucci emerge in Supersport 300, top-5 per Gennai e Ieraci

Dominique Aegerter fa nuovamente la voce grossa nelle libere della Supersport a Estoril. Dopo aver ceduto il passo a Lorenzo Baldassarri nella sessione del mattino, in FP2 lo svizzero ha stampato un portentoso 1’39”806 con il quale ha rifilato mezzo secondo abbondante al rivale. Per "Balda" è rimasto valido il tempo della FP1, non avendo migliorato nel pomeriggio, ma il distacco rimane preoccupante e dà un chiaro segno della forza del campione del mondo in carica. Per gli altri va anche peggio, perché Jules Cluzel è terzo a sette decimi davanti al compagno di squadra Andy Verdoia (operato di recente di sindrome compartimentale). Glenn Van Straalen chiude la top-5 precedendo le Ducati di Federico Caricasulo e Nicolò Bulega, decimo crono per Stefano Manzi seguito da Yari Montella e Raffaele De Rosa.