5/10 FOTO IndyCar

5. LO SPAVENTOSO INCIDENTE DI MEMO GIDLEY: al giro 20 dell’edizione 2001, condizionata dal maltempo, la Lola Toyota di Gidley si intraversò in prossimità del ponte Mitchell (rimosso nel 2007), sotto il quale il messicano andò a schiantarsi a circa 230 km/h per poi cappottarsi. Gidley rimase incosciente per qualche secondo ma, fortunatamente, se la cavò con delle lesioni alla gamba destra. Junqueira vinse per la prima volta e dedicò il trionfo a Gidley, suo compagno in Ganassi.