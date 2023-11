La rivalità tra Bagnaia e Martin nel Mondiale 2023 è anche la favola di una bella amicizia e di due destini incrociati: il torinese e lo spagnolo sono stati compagni di squadra alla Mahindra, hanno vinto il primo titolo (Pecco in Moto2 e Jorge in Moto3) nello stesso giorno, entrambi al debutto in top-class con la Pramac. Ripercorriamo la loro storia 'trasversale' nel Motomondiale

di Alfredo Corallo

BAGNAIA BICAMPIONE: LO SPECIALE