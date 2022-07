Il fattore campo conta, anche in Formula E. A Londra un e-Prix senza storia, con pole e vittoria dell'inglese Jake Dennis. Il pilota della Andretti ha stravinto e tagliato il traguardo con un vantaggio di 2 secondi sulle Mercedes-EQ di Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries. In classifica Vandoorne ha 173 punti contro i 147 di Mitch Evans, che in Inghilterra ha chiuso sesto. Scende in terza posizione Edoardo Mortara con i suoi 144 punti dopo Gara-1. La Mercedes-EQ vola anche nella classifica costruttori: comanda con 271 punti contro i 234 della DS Techeetah.