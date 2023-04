Incidente mortale al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità , in programma questo week end sul circuito romagnolo. "E’ scomparso oggi, durante la Coppa Italia Velocità a Misano, Fabrizio Giraudo . Il 46enne di Fossano (CN) era impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000 - si legge nella nota del CIV -. Giraudo è stato coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi , è purtroppo deceduto. La FMI, il promotore del Trofeo e il Misano World Circuit hanno deciso di annullare la manifestazione nel rispetto della tragedia occorsa".

La ricostruzione

Erano da poco iniziati i 10 giri della RR Cup, del Trofeo Italiano Amatori, classe 1000, Coppa Italia Velocità, quando si è verificato l'incidente che ha coinvolto quattro moto. Secondo una prima ricostruzuone dei presenti, Giraudo sarebbe morto investito da un'altra moto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Misano Adriatico per i rilievi sulla dinamica dell'incidente. Da quanto si è appreso, l'incidente è stato innescato dalla presenza in corsia di una moto. A causa, probabilmente, di un problema al motore, un primo pilota che precedeva Giraudo, si sarebbe fermato ai bordi del circuito; una seconda moto in arrivo avrebbe colpito il mezzo fermo, spostandolo al centro della carreggiata, dove stava sopraggiungendo una terza moto. Nell'impatto Giraudo è caduto ed è stato investito. Il magistrato di turno, Davide Ercolani ha disposto il sequestro dei mezzi e l'autopsia sul corpo del pilota deceduto per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.