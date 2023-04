Porsche Carrera Cup Italia, al via la 17^ stagione

Sono sei gli appuntamenti per l’edizione 2023, che coincide con il 75° anniversario della casa automobilistica tedesca: si parte il 6 maggio sul circuito di Misano. Debutta un format con gare più lunghe e l’eliminazione dell’inversione delle posizioni sulla griglia di partenza di gara 2: la qualifica deciderà anche pole position e schieramento della corsa domenicale, che assume la stessa importanza e assegna il medesimo punteggio di gara 1. In pista l’ultimo modello delle 911 GT3 Cup Condividi

È tutto pronto per la 17esima stagione della Porsche Carrera Cup Italia, che per l’edizione 2023 coincide con il 75° anniversario della casa automobilistica tedesca. Protagonista di quest’anno - unico ammesso alle gare - è l’ultimo modello delle 911 GT3 Cup, siglato “992”, una vettura da 510 cavalli sempre più all’avanguardia che sarà impiegata fino alla stagione 2026 compresa. Un format, quello della Porsche Carrera Cup Italia, che ha registrato negli ultimi anni un grande successo, ma che per il 2023 torna con una serie di novità e un calendario che si apre il 6 maggio sul circuito di Misano.

Le novità del regolamento La novità principale del regolamento sportivo riguarda il format generale dei weekend in pista, a iniziare da quello di gara 2 che da quest’anno sarà equiparata a gara 1 con assegnazione del medesimo punteggio ed eliminazione della griglia di partenza che ricalcava l’ordine di arrivo di gara 1 (con l’artificio dell’inversione dei primi sei classificati). In questa edizione cambia quindi il format delle qualifiche, che prevedono un turno unico da 40 minuti: il miglior tempo realizzato da ciascun pilota/vettura determina la griglia di partenza di gara 1, mentre il secondo miglior tempo realizzato determina lo schieramento di gara 2. Altra novità è l’estensione di due minuti della durata di ciascuna gara: aumenta da 28 minuti a 30 minuti + 1 giro. Vista la sola presenza dell’ultimo modello delle 911 GT3 Cup, non c’è più la Silver Cup che fino all’anno scorso ha consentito l’utilizzo delle generazioni precedenti. Quindi la competizione riguarda la corsa al titolo assoluto e a quello della Michelin Cup (confermata per i piloti over 30 classificati FIA “bronze”, non professionisti).

Qualifiche e punti Il calendario della 17esima edizione della Porsche Carrera Cup Italia è composto da 6 tappe, che in generale si aprono il venerdì con una sessione di prove libere da 60 minuti. Nella mattinata del sabato si disputano le qualifiche (40 minuti), con la novità dell’assegnazione di entrambe le pole position. Gara 1 scatta quindi nel pomeriggio, gara 2 invece nella giornata di domenica. In ogni gara prendono punti i primi 15 classificati assoluti secondo lo schema 25 punti al vincitore e poi 20-17-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. La pole position di gara 1 e quella di gara 2 assegnano ulteriori 2 punti, mentre 1 punto va al pilota autore del giro più veloce in ciascuna delle due gare. Nella Michelin Cup i punti vengono assegnati ai primi dieci: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. Per la classifica finale, sia assoluta di campionato sia della Michelin Cup, saranno ritenuti validi i migliori 11 risultati ottenuti nel totale delle 12 gare.

Il calendario della Porsche Carrera Cup Italia 2023 La stagione si è aperta ufficialmente il 14 aprile con il test collettivo all’Autodromo Nazionale di Monza. Altri due test pre-gara di 4 ore ci saranno il giovedì precedente i primi due round 2023 a Misano (6-7 maggio) e a Vallelunga (10-11 giugno). Seguiranno Mugello (8-9 luglio), Monza (16-17 settembre), Misano (Porsche Festival) (7-8 ottobre) e la gara conclusiva a Imola il 28 e 29 ottobre. Il test prestagionale a Monza Il test prestagionale all’Autodromo Nazionale di Monza del 14 aprile ha ospitato 31 esemplari dell’ultimo modello delle 911 GT3 Cup, 28 piloti e 14 team, tutti impegnati in vista della prima gara dove sono attesi ulteriori protagonisti. Tra i piloti e le squadre a Monza numerose le novità, anche giovanissime, i rientri e le conferme, tra le quali quella del tre volte campione del mondo MotoGP Jorge Lorenzo. Lo spagnolo è reduce dalla prima stagione in crescendo in Carrera Cup Italia e anche nel test collettivo ha migliorato i propri riferimenti nel corso della giornata e ottenuto il miglior intertempo del primo settore al volante della 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform. Al termine dello shakedown Leonardo Caglioni è stato il pilota più rapido con il tempo di 1’49”446, un decimo più veloce rispetto alla pole position segnata dallo stesso pilota bergamasco nelle qualifiche della tappa 2022 di Monza disputata lo scorso ottobre. Il giovane alfiere di Ombra Racing, risultato anche il migliore fra gli under 23 dello Scholarship Programme presenti al test, ha preceduto di due decimi il due volte campione (2019 e 2020) Simone Iaquinta, al rientro nella serie con Ghinzani Arco Motorsport. Terzo a seguire Alberto Cerqui, il campione 2021 da quest’anno portacolori di BeDriver e autore del proprio miglior tempo nella sessione della mattina, non migliorandosi al pomeriggio. A tre decimi da Caglioni nella lista tempi ha occupato la quarta posizione Gianmarco Quaresmini, il campione in carica tornato quest’anno nelle fila di Dinamic Motorsport. Il pilota bresciano ha preceduto di un soffio il suo nuovo compagno di squadra Aldo Festante, che ha completato la top-5 davanti a Diego Bertonelli, alla prima stagione con Bonaldi Motorsport. In una graduatoria molto ravvicinata, altri quattro piloti sono scesi sotto al muro dell’1 e 50. Settimo all’esordio nel monomarca tricolore ha concluso il giovanissimo rookie Pietro Armanni con la seconda 911 GT3 Cup di Ombra Racing, seguito nello stesso decimo da Giorgio Amati (Dinamic Motorsport), Matteo Malucelli (Team Malucelli) e Lodovico Laurini (Dinamic Motorsport). Fra i protagonisti della Michelin Cup, il padrone di casa Paolo Gnemmi ha iniziato la stagione con il passo giusto in 1’50”725, superando di un solo decimo Alberto De Amicis. Il duo di Ebimotors ha preceduto il già due volte titolato della categoria Alex De Giacomi, confermato nello Tsunami Racing Team. Hanno quindi trovato un posto nella top-5 Gianluca Giorgi, al rientro in Carrera Cup e alla prima stagione con BeDriver, e Francesco Maria Fenici, quinto e confermato al via con la 911 GT3 Cup di AB Racing.