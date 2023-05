Fanatec GT World Challenge, la preview del Round di Brands-Hatch

E’ tempo di riaccendere i motori del Fanatec GT World Challenge Europe, dopo la 3h di Monza si vola oltre manica per il primo Round sprint della stagione.

Il classico appuntamento British è pronto per partire con 2 gare da 1h che si svolgeranno sabato e domenica per un week end tutto da seguire. Il tracciato, molto stretto, di fatti si snoda per 3’908 metri con soltanto 11 curve, 7 a destra e 4 a sinistra, con il caratteristico "salto nel vuoto" di Paddock Hill Bend in curva 1 e “l’entrata nella foresta” (che peraltro Brands-Hatch sta a significare (Brondehatch)) nelle curve ad altissima velocità di 7-8-9 e 10. Più di qualche compagine ha bisogno di ripartire subito dopo la meravigliosa 3h di Monza, che però ha visto numerosi colpi di scena e nobili esclusioni durante tutta la durata dell’appuntamento Italiano. Valentino Rossi su tutti: dopo una bellissima prima parte di gara nel tempio della velocità, è chiamato al riscatto, visto il primo 0 stagionale dovuto alla foratura della sua M4 rimediata da Augusto Farfus nella seconda ora di gara.

Marciello e Valentino Rossi in cerca di riscatto

Brands-Hatch è infatti il primo circuito dove il dottore effettuerà la sua seconda apparizione ufficiale in gara dopo il “buona la prima” della scorsa stagione quando, sopratutto in gara 2, aveva dato prova di ottima sinergia con il circuito inglese chiudendo ottavo e conquistando la prima top 10 della sua carriera a 4 ruote. Vero è che quest’anno il cambiamento sarà notevole, infatti il pilota di Tavullia affronterà la prima gara sprint della stagione 2023 con il suo nuovo compagno Maxime Martin a bordo della BMW M4 GT3. Sarà una gara dove la qualifica avrà un ruolo fondamentale, in quanto il circuito storico di Brands-Hatch offre pochi spunti di sorpasso e dove l’incognita meteo può essere sempre una costante. Un tracciato che, sulla carta, sembrerebbe non essere ideale per la vettura bavarese, più adatta su carreggiate ampie e lunghi curvoni di percorrenza anche se in più di qualche occasione ha dimostrato di potersi ben adattare anche in layout teoricamente lontani dai suoi punti di forza. Chi come il Dottore è chiamato a ripartire immediatamente è Raffaele Marciello che, dopo lo 0 di Monza, torna in una pista dove, lo scorso anno, tra numeri di alta scuola e grande manico, è riuscito a portare a casa la prima gara stagionale davanti a Charles Weerts e Dries Vanthoor.

Le possibili sorprese

In realtà i protagonisti a sorpresa come ci ha abituato questo campionato possono essere tanti, con sopratutto tanti manici tricolore pronti a brillare tra new entry e cambi di casacca. Saranno infatti da tenere d’occhio: Mattia Drudi, quinto assoluto nella 3h di Monza, che cercherà anche qui di essere della partita dei migliori. Lorenzo Patrese che da Misano dello scorso anno sta stupendo sempre più in termini di velocità, con addirittura all’attivo il miglior tempo nelle prequalifiche del round d’apertura. Alberto Di Folco, che prenderà il via alla sua prima vera gara della stagione dopo il mancato start per problemi alla frizione in terra Brianzola e che promette di poter far molto bene sopratutto nella coppa Sprint. Ma sopratutto Giacomo Altoè con la sua nuova Ferrari 296 GT3, con tempi da primo della classe lo scorso anno e alla prima assoluta sulla meravigliosa ultima creazione del cavallino rampante marchiata Emil Frey Racing.

Gli italiani in gara e gli orari su SkySportArena

Ecco la lista di tutti gli Italiani in pista a Brands Hatch, 29 Equipaggi per l’apertura della stagione Sprint con ben 10 Piloti Italiani quali: Alberto Di Folco #2 (Audi R8 LMS GT3 Evo 2 - Boutsen VDS); Giacomo Altoè #14 (Ferrari 296 GT3 - Emil Frey Racing), Leonardo Moncini e Jacopo Guidetti #28 (Honda NSX GT3 - Nova Race); Mattia Drudi #40 (Audi R8 LMS GT3 Evo 2 - Tresor 1 Orange); Valentino Rossi #46 (BMW M4 GT3 - Team WRT); Erwin Zanotti e Diego Di Fabio #60 (Honda NSX GT3 - Nova Race); Nicola Marinangeli #71 (Ferrari 488 GT3 - AF Corse); Lorenzo Patrese #99 (Audi R8 LMS GT3 Evo 2 - Tresor Attempto Racing). Le due gare verranno trasmesse su SkySportArena ai seguenti orari: sabato 13 Maggio ore 16:50 e domenica 14 Maggio Ore 17:00.