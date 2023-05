Dopo il round in Croazia, il Mondiale Rally riparte dal Portogallo. Mai come quest’anno si arriva con una classifica cortissima: Elfyn Evans, tornato alla vittoria dopo la Finlandia 2021, ha 69 punti ed è leader del campionato insieme a Sébastien Ogier. Entrambi hanno un punto in più di Kalle Rovanpera. Ma i primi cinque sono vicinissimi. Un altro weekend da non perdere in diretta su Sky

Anche il Rally di Croazia è stato archiviato, nel ricordo commosso e inevitabilmente addolorato per la drammatica scomparsa di Craig Breen avvenuta nei test pre evento. Proprio la famiglia dello sfortunato pilota irlandese ha voluto che il programma della stagione WRC procedesse senza intoppi e -del resto- lo stesso Breen avrebbe desiderato così, come hanno ricordato i suoi colleghi citandone le parole che soleva ripetere nel parco assistenza: "Bisogna essere felici, sorridere, divertirsi sempre… in fondo facciamo un lavoro che amiamo…”. E a conti fatti aveva ragione Antonello Venditti quando più di trent’anni fa prese a ripeterci fino allo sfinimento che “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano… indivisibili, indissolubili, inseparabili…”. Chiedetene conferma a Scott Martin se non ci credete, che fu stabilmente -dal 2014 al 2018- navigatore di Craig Breen e proprio con lui salì per la prima volta sul podio nel Rally di Finlandia del 2016, per ritrovarsi ora di nuovo a podio in Croazia con Elfyns Evans, l’uomo per il quale si sciolse quel sodalizio proprio nella gara dell’addìo a Craig. Quando si dice il destino. La carovana ora si è trasferita in Portogallo, per uno dei ralli storici del calendario, che apre la grande serie di gare sugli sterrati: seguiranno poi Sardegna, Safari, Estonia, Finlandia, l'Acropoli greca e il ritorno del Cile, sfide così simili, ma molto diverse, prima di concludere la stagione con un back to back su asfalto. in Europa centrale e in Giappone..