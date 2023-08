La città di Nashville è pronta a ospitare la terza edizione del Music City Grand Prix, tredicesima tappa della stagione IndyCar 2023. Alex Palou comanda, Newgarden all’attacco. Tutto pronto per la gara più caotica dell’anno, live su Sky Sport Summer domenica 6 agosto dalle ore 18:20

Dopo una pausa di due settimane la Ntt IndyCar Series riparte dal tortuoso circuito cittadino creato utilizzando le strade della capitale del Tennessee, il tutto arricchito dalla presenza del magnifico Nissan Stadium, casa dei Tennessee Titans, squadra che milita nella Nfl.

Palou vs Newgarden: sfida a due per il titolo? A cinque gare dalla fine il round di Nahsville – ultimo tracciato cittadino dell’anno - assume un ruolo fondamentale in riferimento alla classifica piloti. Alex Palou comanda indisturbato con 477 punti, 80 in più di un Josef Newgarden che in Iowa ha sbancato, vincendo entrambe le gare nell’ovale di Newton. Da Nashville a Laguna Seca il sistema di punteggio mette a disposizione ancora 270 punti (54 per gara), perciò potremmo aspettarci un intenso confronto tra lo spagnolo di Ganassi e l’americano del Team Penske, che nel weekend correrà in casa (Newgarden è originario di Hendersonville, località distante circa 27 km dalla pista). Decisamente più ampio il divario tra Alex Palou e Scott Dixon, separati da 120 punti. Il neozelandese 6 volte Campione IndyCar vanta bei ricordi a Nashville, avendo trionfato lo scorso anno davanti a McLaughlin. Un successo che ha permesso a Dixon di superare le vittorie di Mario Andretti (52), conquistando il secondo posto assoluto alle spalle di A. J. Foyt (67). Proprio l’acuto di Nashville 2022 è, ad oggi, l’ultimo trionfo di Dixon. Battaglia molto accesa per il quarto posto: Ericsson ha un solo punto di margine su McLaughlin e O’Ward (entrambi a quota 329), mentre il campione in carica Will Power è settimo a 161 punti dalla vetta e 14 dalla quarta piazza. La grande novità del fine settimana è rappresentata da Linus Lundqvist, pilota svedese classe 1999 pronto a calarsi nell’abitacolo della Dallara-Honda #60 di Meyer Shank Racing. Il vincitore della Indy Lights 2022 (oggi denominata Indy NXT) è stato scelto come sostituto di Simon Pagenaud, ancora impegnato a recuperare dal pesante incidente occorso nelle FP2 in Ohio.

Il circuito cittadino di Nashville Il cittadino di Nashville ha esordito nel 2021 e ha riportato la INDYCAR nella capitale del Tennesee dopo tredici anni, facendo seguito alle gare corse tra il 2001 ed il 2008 nell’ovale di Gladeville. Decisamente affascinante il contesto, contraddistinto dal doppio passaggio sul Korean War Veterans Memorial Bridge, generalmente conosciuto come il ponte Gateway, struttura che solca il fiume Cumberland. Come nelle due edizioni precedenti il Memorial Bridge sarà percorso dai piloti in entrambe le direzioni, collegando due settori del tracciato agli antipodi: all’andata le auto partiranno dalla curva 3 per percorrere il ponte ed arrivare alla complicata staccata di curva 4, da cui inizia un settore strettissimo e ricco di sconnessioni. Una volta usciti dalla curva 8, i piloti riprenderanno la via del ponte percorrendolo dalla parte opposta e raggiungendo a circa 300 km/h la staccata di curva 9, la più difficile del tracciato. Dopodiché, non resterà che affrontare con precisione le ultime due curve, entrambe a 90°, passando sul traguardo davanti allo stadio dei Tennessee Titans. La pista misura 2.1 miglia (3,4 km) e la distanza di gara si attesta sugli 80 giri, pari a 173.6 miglia (279,3 km). Altissima la percentuale di neutralizzazioni e bandiere rosse, quest’ultime presenti sia nel 2021 che nel 2022.

Le statistiche del Music City Grand Prix Entrambe le gare corse nel cittadino di Nashville sono state vinte da Chip Ganassi Racing, in Victory Lane con Marcus Ericsson nel 2021 (in seguito al decollo su Sebastien Bourdais nelle prime fasi di gara) e Scott Dixon nel 2022. Per quel che riguarda le Pole Position annoveriamo il record di Colton Herta (2021) e il giro più veloce di Scott McLaughlin, partito in Pole lo scorso anno.