Ultimo appuntamento stagionale di Formula 3, a Monza , con il brasiliano Gabriel Bortoleto (Trident) schierato in terza fila a far passerella dopo aver già vinto il titolo anticipatamente. Al termine del giro di formazione il primo colpo di scena lo regala il suo compagno di squadra Goethe che - schierato in pole position - è vittima di un problema meccanico e costringe il gruppo a ripetere la procedura di partenza . Problemi anche per Frederick (ART).

La gara

Le monoposto tornano a schierarsi e in P1 c'è il vuoto davanti ad Aron (Prema). In prima fila è solo Collet (Var) che - allo spegnimento dei semafori - scatta bene davanti a tutti. Dopo poche curve è già fermo il vincitore di ieri Colapinto (MP). Safety Car. Alla ripartenza è sempre Collet il leader della gara. Fornaroli, penalizzato ieri dopo la corsa, è in quinta posizione. Un errore di Bortoleto e poi un contatto con Tsolov costano al neo-campione diverse piazze, il brasiliano scivola in nona posizione dopo un’escursione fuori pista. Intanto una foratura di Saucy obbliga nuovamente all’ingresso la Safety Car. Nuova neutralizzazione. A un terzo di gara il leader della corsa è Edgar (MP). Al nono giro ancora una partenza lanciata. Aron scivola undicesimo, Minì riceve 5” di penalità. Alla 13a tornata esce di pista in prima variante anche Montoya, sospinto da Minì, a sua volta toccato da Bedrin. Altra Safety Car in pista. Ripartenza al 16° passaggio. O’Sullivan ci prova, ma Edgar tiene la testa. Va fuori Martì, fermo anche Cohen. Altra Safety Car. Fioccano penalità un po’ per tutti, anche per Minì e Fornaroli. Troppe le macchine da rimuovere… ma si disputa comunque un ultimo giro.