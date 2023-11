WRC, nel 2024 Rovanpera a metà: correrà part-time

La notizia era nell’aria da settimane ma anche i più informati tra gli addetti ai lavori facevano fatica a crederci. Ed invece, alle ore 10 circa di lunedì è arrivata l’ufficialità: Kalle Rovanperä correrà solo la metà degli appuntamenti a calendario il prossimo anno. Il finlandese, 23 anni, ha motivato la sua decisione con la necessità di prendersi una pausa per ricaricare le energie fisiche e mentali dopo anni intensi nei rally. Non sono ancora stati annunciati gli eventi a cui Rovanperä prenderà parte ma dalle sue stesse dichiarazioni sappiamo che alternerà rally e drifting. Kalle resta comunque tra le fila Toyota ed il suo ritorno a tempo pieno è fissato per il 2025.

La reazione di Neuville e Tanak

La line-up 2024 di Hyundai Motorsport non è ancora del tutto definita ma le principali certezze sono già state annunciate. Thierry Neuville sarà nuovamente al via del WRC con i colori della Casa coreana, consolidando una partnership che dura ormai da una decade. Al suo fianco in tutte gli eventi del campionato ci sarà Ott Tanak. L’estone torna a vestire i colori Hyundai dopo una stagione sofferta con Ford M-Sport, convinto dall’ingresso di nuove figure di valore nei ruoli cardine del team, come Abiteboul in ambito gestionale e Demaison per la parte tecnica.

I due annunciati rivali di Rovanperä non hanno però esultato alla notizia di un Kalle a mezzo servizio per il prossimo anno: “Se un giovane campione come lui non vuole nemmeno fare il campionato evidentemente c'è qualcosa che non va”, ha tuonato Tanak. Neuville gli ha fatto eco: "È un vero peccato per la specialità. Il mio approccio comunque non cambierà. Dovrò farmi trovare pronto per sfidare chi sarà lì a lottare per il campionato". Tra le fila Hyundai confermato anche Lappi, che farà una stagione part-time per meglio conciliare le esigenze professionali e quelle famigliari. A Lappi si alterneranno Sordo (probabili per lui i gettoni Portogallo e Sardegna) e uno tra Suninen e Lindholm.