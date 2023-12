Yamaha, le funzionalità della nuova gamma XMAX

Connettività, stile dinamico e riconoscibilità sono le parole d’ordine per gli scooter sportivi Yamaha. Dal futurismo dell’XMAX 300 Tech MAX al buon rapporto qualità-prezzo dell’XMAX 300 fino alla praticità di Tech MAX/XMAX 125, scopri tutte le funzionalità della nuova gamma XMAX

La gamma XMAX di Yamaha non ha bisogno di grandi presentazioni. Con oltre 750.000 scooter venduti in due decenni tra TMAX e XMAX, è la linea di scooter sportivi di maggior successo al mondo. Tutto è iniziato nell’ormai lontano 2001 con l'iconico Yamaha TMAX, che ha rivoluzionato per sempre non solo il mercato di riferimento ma anche il modo di viaggiare. Ora, la nuova gamma XMAX, caratterizzata da un look moderno, futuristico e da un’inedita connettività per smartphone, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel design degli scooter sportivi Yamaha degli ultimi anni. Scopri allora i modelli XMAX 300 Tech MAX, XMAX 300, XMAX 125 Tech MAX e XMAX 125, che garantiscono la migliore esperienza di guida ispirando, allo stesso tempo, un senso di appartenenza senza precedenti nei confronti di chi ne possiede un modello.

Il nuovo XMAX 300 Tech MAX è più MAX che mai Sembra uno scioglilingua, ma è tutto vero: il nuovo XMAX 300 Tech MAX è più MAX che mai. I designer Yamaha si sono concentrati sulla creazione di un look ancora più dinamico: pur mantenendo il carattere originale della gamma MAX, la scocca è infatti interamente nuova con un’illuminazione in grado di coinvolgere ed emozionare a prima vista. Non a caso, il nuovo XMAX 300 Tech MAX è stato costruito proprio per superare le aspettative dei possessori di XMAX, garantendo un elevato livello di agilità nel traffico urbano con un comfort ai massimi livelli. Ma attenzione, le modifiche non riguardano solo la parte visiva: i clienti dell'XMAX 300 Tech MAX possono infatti ora beneficiare anche della connettività per smartphone e della navigazione Garmin tramite la nuova strumentazione sul display TFT a colori multi-tematico da 4,2 pollici. Andiamo allora ad approfondire sia la parte estetica che quella tecnologica.

Un look più dinamico e futuristico per una presenza che non teme rivali La scocca frontale dell'XMAX 300 Tech MAX è stata riprogettata per creare un aspetto compatto e futuristico in grado di conferirgli una presenza unica sulla strada. L'audacia del suo nuovo look sportivo viene rimarcato anche dagli indicatori di direzione che, essendo montati più in alto, sono chiaramente visibili agli altri utenti della strada in condizioni di traffico intenso. Inoltre, da un punto di vista frontale, la nuova carena e il gruppo ottico disegnano un triangolo rovesciato che rafforza la sensazione di agilità. Il nuovo aspetto, molto più compatto ed atletico, sottolinea la dinamicità e il carattere sportivo del nuovo XMAX 300 Tech MAX. D’altro canto il design della cover telaio a boomerang, distintivo e iconico della famiglia MAX, è stato creato per trasmettere la sensazione di dinamismo anche da fermo. In questo modello, sul lato sinistro, la nuova forma del boomerang tridimensionale scorre in modo fluido e potente dal forcellone alla parte anteriore della sella fino all’asse della ruota anteriore per creare un look coeso e dinamico. Lo stesso accade sul lato destro, dove l’immagine del boomerang scorre in modo continuo dal silenziatore alla ruota anteriore, creando così un design simmetrico. Anche la nuova sella (che può ospitare 2 caschi integrali), è stata ridisegnata in maniera più corta e snella per contribuire all’aspetto più compatto del nuovo modello.

Il nuovo schermo TFT a colori da 4,2 pollici e l’incredibile connettività per smartphone Se la parte estetica non ha rivali, è giunto il momento di parlare anche delle importanti innovazioni tecnologiche. L'XMAX 300 Tech MAX è infatti dotato di uno dei cruscotti più importanti che si possano trovare su un qualsiasi scooter sportivo, dal momento che la strumentazione presenta un nuovissimo schermo TFT di infotainment a colori da 4,2 pollici che permette al pilota di connettere il proprio smartphone per ricevere notifiche, mail, ascoltare musica e tante altre funzioni che renderanno ogni viaggio un'esperienza unica e coinvolgente.

Il Sistema di navigazione Garmin e il tachimetro LCD da 3,2 pollici separato Abbiamo già parlato dello schermo TFT a colori da 4,2 pollici ma ciò che non abbiamo ancora detto è che, dopo aver installato l'app Garmin StreetCross sullo smartphone ed essersi connessi all'XMAX 300 Tech MAX, i piloti potranno usufruire della navigazione Garmin proprio sullo schermo. Una volta impostato il percorso, il motociclista potrà dunque ingrandire e rimpicciolire l'immagine utilizzando gli interruttori posti direttamente sul manubrio. Piccola postilla: l'app Garmin StreetCross, in grado di fornire informazioni sul traffico in tempo reale, sui limiti di velocità e sulle segnalazioni di eventuali pericoli in strada, non sarà disponibile in alcuni Paesi. Torniamo a parlare per l’ultima volta del nuovo schermo TFT da 4,2 pollici poiché, al di sopra di esso, troviamo un tachimetro LCD da 3,2 pollici che fornisce informazioni di facile lettura. Il tachimetro consente al motociclista di passare da una funzione all'altra sullo schermo TFT multi-tematico, continuando a tenere sotto controllo la velocità e gli altri dati di guida rilevanti.

XMAX 300: il puro DNA del MAX con un ottimo rapporto qualità-prezzo Dal momento che la politica di Yamaha è quella di offrire ad ogni cliente la più ampia gamma di modelli, passiamo ora anche noi al nuovo XMAX 300. Caratterizzato dalla nuova scocca dinamica e dal faro anteriore e quello posteriore a LED a forma di X, oltre a vari miglioramenti apportati al telaio (come la nuova forma della sella e la migliorata sensibilità in frenata), il nuovo XMAX 300 è il veicolo ideale per gli utenti che cercano uno scooter sportivo di fascia alta con un bell'aspetto, prestazioni elevate e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Guidando l'XMAX 300, i motociclisti potranno inoltre rimanere in contatto con amici, familiari e colleghi in ogni viaggio utilizzando la nuova strumentazione LCD da 4,3 pollici con connettività per smartphone. Scaricando l’app gratuita MyRide i motociclisti potranno vedere, ad esempio, dove è parcheggiato il proprio scooter, il consumo medio di carburante, lo stato della batteria, gli avvisi di manutenzione, i dati di viaggio, la velocità, il tempo di percorrenza, l'angolo di piega e tanto altro ancora.