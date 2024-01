Kubica: "WEC 2024 con AF Corse? Sogno di vincere la 24 ore di Le Mans"

Robert Kubica correrà nel WEC 2024 con il team AF Corse a bordo della 499 P. Un sogno che si avvera per il pilota polacco: “ Guidare una Ferrari è qualcosa di diverso rispetto a correre con altri marchi”, rivela Kubica in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, “Da pilota di Formula 1 avevo due obiettivi: vincere il mondiale e salire sulla Rossa”. L’obiettivo stagionale del pilota polacco è vincere la 24 Ore di Le Mans: “ Ho scelto AF Corse convinto di poter puntare in alto a Le Mans , perché lottare per il campionato è difficile, dovendo affrontare prima qualche gara di rodaggio”. Il 39enne ha già corso la prestigiosa gara in passato, ma non è mai finito sul podio. Nel 2021, infatti, era vicino alla vittoria che però è sfumata all’ultimo giro per un guasto alla vettura: “Ho qualche conto in sospeso con Le Mans”, spiega, “ Il podio sarebbe un grande risultato per il team, ma quando arrivi conta il primo gradino ”.

Il ritorno in Formula 1 dopo l'incidente

Il pilota classe 1984 ha disputato sei stagioni in Formula 1, quando, dopo un bruttissimo incidente durante una competizione di rally nel 2011 e le seguenti operazioni, è costretto a rinunciare alla partecipazione al campionato: “Le limitazioni fisiche che ho avuto dopo l’incidente, e che avrò per tutta la vita, rendevano complicato tornare a correre su una F1”. Nonostante ciò, nel 2018 è tornato a correre nel circus con Williams, per poi correre come test driver Alfa Romeo dal 2020, ruolo che ha ricoperto per tre anni: “Ho avuto la conferma che con una vettura migliore sarei potuto restare in F1 da titolare per molte stagioni”. Infine, ricorda il suo ultimo giro su una monoposto di Formula 1: “Quando ho guidato l’Alfa Romeo nelle prove libere di Abu Dhabi 2022, non pensavo che sarebbe stata l’ultima volta. Ma la Orlen non ha trovato l’accordo con Sauber per proseguire”, racconta, “Volevo restare in F1 per guidare, anche solo nei test, non per fare la mascotte nel paddock”.