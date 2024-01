Neuville fa sua l'ultima prova della tappa di sabato al Rally Monte-Carlo e strappa ancora la leadership a Ogier. Evans al terzo posto. Domenica Powerstage alle 12 LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Thierry Neuville su Hyundai chiude al comando la seconda tappa del Rally Monte-Carlo dopo un sabato chiuso con una perfetta la Prova Speciale 14, la Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 2 di 21,37 Km. Un risultato che lo riporta al comando della classifica generale in questo prologo del Mondiale 2024. Il belga ha ottenuto il miglior tempo della PS14 staccando di 4'' il francese Ogier della Toyota e tornando così in vetta con 3'' di vantaggio. Un risultato reso ancora più importante dal fatto che la classifica del sabato assegna i primi punti della stagione in attesa della conclusione del weekend. Al momento terza l'altra Toyota di Evans.