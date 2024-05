IndyCar, subito in pista dopo la Indy500: domenica il GP di Detroit

Le novità a Detroit

Restando in tema Penske, da Detroit tornano le figure sospese da Roger in seguito alla violazione delle regole del Push-to-Pass nel round di apertura. Pertanto, ritroviamo al muretto Tim Cindric (Presidente e stratega di Newgarden), Ron Ruzewski (Managing Director e stratega di Power), Luke Mason (ingegnere di Newgarden) e Robbie Atkinson (Senior Data Engineer), tutti rimasti a casa nel mese più importante dell’anno. Inoltre, segnaliamo due novità nella lista iscritti. Meyer Shank Racing ha deciso di sostituire Tom Blomqvist con Hélio Castroneves per Detroit e Road America, scelta nata dal problematico esordio dell’anglo-svedese in IndyCar. L’incidente al primo giro nella Indy500, evento in cui sono stati coinvolti anche Ericsson e Fittipaldi, non ha di certo aiutato Blomqvist, che ha definito questo periodo come uno dei peggiori della sua carriera. Un vero peccato considerando quanto fatto dal figlio d’arte nell’endurance, disciplina in cui ha vinto due volte la 24 Ore di Daytona e il titolo IMSA 2023. La seconda novità riguarda il ritorno in IndyCar di Tristan Vautier, scelto da Dale Coyne per correre sulla #51. Il 34 francese, appena confermato nel ruolo di riserva da Cadillac-Ganassi per la 24 ore di Le Mans, è il quinto pilota diverso a guidare la stessa auto, seguendo Colin Braun, Nolan Siegel, Luca Ghiotto e Katherine Legge. Negli ultimi anni Vautier si è dedicato principalmente all’endurance, vincendo la 12 ore di Sebring 2021 con Sébastien Bourdais e Loic Duval e correndo nel FIA WEC 2023 con Vanwall. Tuttavia, Tristan non gareggia in IndyCar dal Texas 2017, quando proprio Coyne lo chiamò per sostituire Bourdais (infortunatosi a Indianapolis). Quella di Detroit sarà quindi una difficile sfida per Vautier, ma la sua esperienza potrebbe comunque aiutare un team decisamente in difficoltà.