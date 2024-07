Herta torna alla vittoria, incidente in curva 1

Il dominante fine settimana di Colton Herta si è chiuso con la vittoria della Honda Indy Toronto da parte del 24enne californiano, tornato finalmente al successo a piu di due anni dal trionfo nel GP di Indianapolis. Il tutto al termine di una corsa fermata dalla bandiera rossa del 73° giro, quando Pato O’Ward, finito in testacoda in curva 1, è stato uttato da Marcus Ericsson, Pietro Fittipaldi e soprattutto Santino Ferrucci, decollato sul muso della McLaren #5 e cappottatosi. Qualche istante dopo l’auto di O'Ward è stata colpita violentemente all’altezza del muso dal compagno Nolan Siegel, seguito da Toby Sowery. Incidente dalla dinamica spaventosa, ma i lavori svolti sulla sicurezza da Dallara e IndyCar hanno permesso a tutti i piloti di uscire illesi dalla carambola . Ripartita la corsa per gli ultimi 10 giri, Herta ha condotto il gruppo fino alla bandiera a scacchi, tornando alla vittoria dopo 799 giorni e precedendo sul traguardo il compagno Kyle Kirkwood, scudiero in tutta la gara, per una doppietta che ha già regalato tanto ossigeno ad Andretti Global.

Rimonte per Dixon e Palou

Grandi rimonte per Dixon e Palou, risaliti dal 15° e 18° posto. Il neozelandese ha conquistato il 141° podio della carriera (eguagliato Mario Andretti) unendo la proverbiale gestione del carburante alla velocità, seguendo le due monoposto Andretti sotto la bandiera a scacchi. Fine settimana dolce anche per Alex Palou, obbligato a rimontare dopo la penalità per ostruzione su O’Ward comminata in qualifica. Approfittando degli incidenti e restando fuori dai guai, lo spagnolo ha messo le mani sul 4° posto, ringraziando Will Power per avergli permesso di guadagnare due posizioni in un colpo solo. Nella fasi finali, infatti, Power ha provato a superare Scott McLaughlin in curva 5, ma il tentativo non è andato a buon fine e, dopo il contatto, McLaughlin è finito contro il muro, applaudendo sarcasticamente il compagno di squadra. Con McLaughlin ritirato e Power penalizzato con un Drive-Through, Palou ha messo in tasca due posizioni in un solo colpo, approfittandone anche per allungare in classifica su Power stesso, 12° a fine gara ma ancora primo inseguitore.