Dopo l'impresa realizzata quest'anno, con la vittoria del mondiale Superbike all'esordio su Bmw, Toprak Razgatlıoglu ha un sogno e obiettivo preciso: essere in MotoGP nel 2026. Nel corso di Eicma (il Salone del ciclo e motociclo) "El Turco" ne ha parlato con Vera Spadini, evidenziando anche quanto di buono fatto da Andrea Iannone al rientro a Sepang, in sostituzione dell'infortunato Fabio Di Giannantonio. "Sogno ancora la MotoGP - ha detto - ma nel 2025 sarò insieme a BMW (in Sbk ndr). Nel 2026, però, sarò libero e non so se parleremo con qualche team per capire se possono esserci chance di ottenere un buon contratto, così da potermi spostare in quel paddock. Ho ancora quel sogno, però se non ci andrò nel 2026 non ci penserò più, sto invecchiando e per me quella rappresenta l’ultima chance".