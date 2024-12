Africa Eco Race, Cerutti pronto a dare battaglia

Gli speciali su Sky Sport MotoGP

L'allungamento degli intervalli di partenza per i primi dieci dovrebbe garantire maggiore importanza alla navigazione: tra gli outsider vanno tenuti in considerazione l'esperto norvegese Pal Anders Ullevalseter (KTM 450 Rally) e Giovanni Gritti (Honda CRF 450) con le leggere monocilindriche quattroemezzo. Per tutti gli altri la gara parte innanzitutto con l'obiettivo di arrivare fino in fondo. Salire sul podio del Lago Rosa come finisher è infatti già la realizzazione di un sogno: mesi di allenamenti, anni di risparmi e tempo sacrificato per partecipare a una maratona durissima, che però ha il sapore della vera avventura. Sarà possibile seguire quotidianamente la gara su SS24 e con tre speciali in programmazione su Sky Sport MotoGP a partire dal 2 gennaio.