Dakar, Lategan vince il prologo tra le auto

Dakar 2025 al via nel segno di Henk Lategan, che si impone tra le auto precedendo i favoriti come Ekström, Nasser Al-Attiyah, Loeb e Sainz. Tra le moto vince Sanders, tra i camion ottimo esordio per Danilo Petrucci. Nel video in apertura tutti gli aggiornamenti dal nostro inviato in Arabia, Sandro Donato Grosso.

Al via ufficialmente la Dakar 2025 in Arabia Saudita, con i primi verdetti emessi dal prologo che ha portato la carovana a Bisha (crono di 29 km e 50 km di trasferimento). Tra le auto successo a sorpresa per Henk Lategan: il sudafricano della Toyota, ha preceduto di 1'' lo svedese Ekström (Ford) e Nasser Al-Attiyah, campione nel 2023 e in ritardo di 20". Più staccati Loeb (+33'') e il campione in carica Sainz (+1'14''). Daniel Sanders si è imposto nella categoria moto: l'australiano della Ktm ha preceduto Ross Branch (Hero Motosports) ed Edgar Canet. Tra i camion, successo parziale per l'olandese Mitchel van den Brink, terzo il ceco Macik, detentore del titolo. Ottimo esordio nella categoria per Danilo Petrucci: il pilota della Superbike Danilo Petrucci, che chiude 13° con l'MM Technology. Sabato la 1^ tappa, sempre a Bisha.