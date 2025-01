Per il vincitore della passata edizione, la Dakar 2025 si è conclusa dopo appena tre giorni. L'incidente di ieri, nella prima parte della tappa da 48 ore aveva, portato lo spagnolo a perdere parecchio tempo sugli avversari con vari danni al suo Ford Raptor: problemi al roll-cage di protezione hanno imposto lo stop per motivi di sicurezza. Rally raid chiuso anche per altri due nomi illustri: Roma e Gutierrez

Si chiude con largo anticipo la Dakar 2025 per Carlos Sainz senior. L'avventura dello spagnolo, vincitore della scorsa edizione, è durata dopo appena tre giorni a causa di danni riportati al suo Ford Raptor. Nel corso della tappa di 48 ore scattata il 5 gennaio, un incidente e un ribaltamento (equipaggio illeso) ha non solo causato un forte ritardo sugli avversari (la ripartenza c'è stata dopo circa 30') ma ha provocato anche danni alla vettura: quelli al roll-cage di protezione sono risultati irreparabili e i commissari della Federazione (FIA) ha imposto lo stop per motivi di sicurezza. La Dakar 2025 termina anzitempo non solo per Sainz, ma anche per altri due nomi eccellenti: Nani Roma e Cristina Gutierrez.