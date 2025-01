E' Sebastian Ogier a prendersi la luce dei riflettori al termine della nona prova speciale del Rallye di Monte-Carlo, la La Bréole-Selonnet 2 di 18,31 chilometri, aumentando così il vantaggio nei confronti degli inseguitori in classifica generale. Il francese di Gap ha preceduto di 2''8 Adrien Fourmaux, che chiude così il venerdì monegasco con un'ottima seconda posizione di prova speciale e la terza in classifica generale, al debutto sulla Hyundai i20 N Rally1. Al terzo posto al traguardo c'è poi Elfyn Evans, con la seconda delle Yaris di Toyota Gazoo Racing staccata di 5''8, che vede così aumentare il distacco da Ogier in classifica. Al quarto posto Kalle Rovampera, due volte campione del Mondo e rientrante dopo un 2024 part-time, seguito da Ott Tanak che paga un avvio di giornata complicato. Al sesto posto Munster, con la prima delle Ford Puma del team M-Sport, poi Katsuta e Pajari su Toyota, con quest'ultimo che fa il proprio debutto a Monte-Carlo su una Rally1. Giornata da dimenticare invece per il campione del Mondo in carica Thierry Neuville e punta di diamante di Hyundai, autore di due uscite di pista, una nella mattina e l'altra nel pomeriggio, peraltro nello stesso punto, seppur l'ultima sia stata causata dal battistrada disintegrato del pneumatico anteriore sinistro. Con la nona speciale si chiude dunque la prima tappa del Rallye Monte-Carlo 2025. La seconda scatterà nella mattinata di domani con la PS10, la La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire 1 di 27 chilometri.