Mercedes-AMG in pole e record della pista, mentre sarà una gara d'attacco per Rossi, Marciello e compagni che nella 12 Ore di Bathurst hanno chiuso le qualifiche al dodicesimo posto. Per l'equipaggio BMW M4 #46 un buon passo gara. Appuntamento stasera alle 19:30 su Sky Sport Arena per la gara che sarà trasmessa in diretta integrale per tutte le 12 ore

Mercedes-AMG in pole e una gara che si preannuncia all'attacco per Valentino Rossi, Raffale Marciello e tutto l'equipaggio BMW M4 #46 alla 12 Ore di Bathurst. Le qualifiche in Australia per il team giallo-fluo si sono chiuse con una dodicesima posizione e ora Rossi-Marciello-Weerts sono dunque chiamati a una rimonta aggressiva sin dalle prime fasi. L'impresa non è tra le più semplici, ma il passo gara dimostrato, la bravura e l’esperienza nelle soste da parte del team belga potranno sicuramente essere un'arma importante per provarci.



Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Le 12 ore saranno teatro di grande bagarre sin da subito su un circuito dove fare errori potrebbe dimostrarsi decisivo, con la durata della gara che non toglie certo entusiasmo all’equipaggio del Dottore che si è detto fiducioso per la rimonta subito dopo le qualifiche. Missione che non appare impossibile se si pensa a qualche precedente, com quello di Marciello a SPA 2024 da ventesimo a primo nel suo stint.



Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie