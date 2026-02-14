La entry list della 12 Ore di Bathurst 2026: tutti i piloti e i team. E chi è in poleLIVE SU SKY
Introduzione
Valentino Rossi e l'elenco completo dei partecipanti alla 12 Ore di Bathurst. I team GT3, piloti Pro, Pro-Am e le case costruttrici in gara a Mount Panorama. E c'è la Mercedes in pole, settima posizione per l'equipaggio del 'Dottore'. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport
Quello che devi sapere
LA 12 ORE DI BATHURST: 35 ISCRITTI
La Bathurst 12 Hour 2026 (13-15 febbraio 2026) presenta una griglia di altissimo livello con ben 35 iscritti. La gara segna il debutto ufficiale di nuovi modelli come la Ford Mustang GT3 e la Corvette Z06 GT3.R sul Mount Panorama.
CURIOSITA' IN GRIGLIA
- Valentino Rossi: Il 'Dottore' torna all'assalto della montagna con il Team WRT, questa volta con una BMW M4 in versione EVO aggiornata.
- Dominio Supercars: Molti piloti del campionato australiano Supercars (come Mostert, Waters, Feeney e Brown) partecipano sfruttando la pausa del loro campionato.
- Varietà tecnica: Sono presenti 12 diversi marchi tra GT3, GT4 e vetture su invito.
pubblicità
TEAM E PILOTI AL VIA
- Team WRTBMW - M4 GT3 EVO - Valentino Rossi, Raffaele Marciello, Augusto Farfus (#46)
- Team WRT - BMW M4 GT3 EVO - Kelvin van der Linde, Charles Weerts, Jordan Pepper (#32)
- Mercedes-AMG Team GMR - Mercedes-AMG GT3 - Maro Engel, Mikael Grenier, Maxime Martin (#888)
- Scott Taylor Motorsport - Mercedes-AMG GT3 - Cam Waters, Chaz Mostert, Thomas Randle (#222)
- Jamec Racing (MPC) - Audi R8 LMS Evo II - Will Brown, Christopher Haase, Brad Schumacher (#55/183)
- Arise Racing GT - Ferrari 296 GT3 - Davide Rigon, Daniel Serra, Jaxon Evans (#26)
- Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R - Matt Campbell, Alessio Picariello, Bastian Buus (#911)
- HRT Ford Racing - Ford Mustang GT3 - Broc Feeney, Dennis Olsen, Christopher Mies (#64)
- Johor Motorsports - Corvette Z06 GT3 R - Earl Bamber, Nicky Catsburg, Alexander Sims (#2)
CATEGORIE PRO-AM, SILVER E INVITATIONAL
Pro-Am / Bronze:
- 75 Express (Mercedes): Kenny Habul, Luca Stolz e Jules Gounon (#75). Un trio fortissimo che punta alla vittoria assoluta nonostante la classificazione.
- Heart of Racing (Mercedes): Ian James, Eduardo Barrichello (figlio di Rubens) e Roman De Angelis (#27).
- Team BRM (Audi): Alex Peroni, James Golding, Mark Rosser e Steve Brooks (#268).
Invitational / GT4:
- KTM Vantage: David Crampton, Trent Harrison e Glen Wood su KTM X-Bow GT2 (#50).
- Method Motorsport: Kevin Madsen, Adrian Kunzle e Steve Aghakhani su McLaren Artura GT4 (#42)
pubblicità
MERCEDES IN POLE, P7 PER L'EQUIPAGGIO DI ROSSI
- A firmare il miglior tempo è stato Cameron Waters, pilota locale classe 1994 e star della Supercars Championship, che ha fermato il cronometro su 2:01.5631 lungo i 6,213 km del Mount Panorama Circuit.
- Il pilota Scott Taylor Motorsport ha preceduto di poco più di un decimo Scott Andrews del Geyer Valmont Racing, impegnato in categoria PRO-AM sempre con Mercedes.
- Quattro Mercedes nelle prime cinque posizioni, con la sola esordiente Ford Mustang GT3 di HRT Ford Racing guidata da Brock Feeney a interrompere il dominio della Stella a tre punte.
- Nonostante l’età, la Mercedes-AMG GT3 EVO si conferma una vettura estremamente equilibrata, veloce e perfettamente adatta alle complessità tecniche di Mount Panorama.
- Settima posizione per l'equipaggio di Valentino Rossi.
Come seguire la gara LIVE su Sky
- La gara sarà trasmessa integralmente in diretta su Sky Sport Max, dalle 19:30 di sabato 14 febbraio alle 08:00 di domenica 15 febbraio con la telecronaca di Ivan Nesta e Marco Nesi. Dodici ore consecutive di spettacolo dal Mountain per inaugurare la stagione endurance globale, in una maratona notturna tutta da vivere.
pubblicità