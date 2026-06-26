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24 ore Spa, pole Rovera: Ferrari AF davanti a tutti. Valentino Rossi 21°

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Ivan Nesta

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Nella 24 Ore di Spa Rovera firma una pole straordinaria: Ferrari AF Corse davanti a tutti. Valentino Rossi invece scatterà 21°. Sabato la diretta integrale della gara su Sky Sport Max a partire dalle 16.20

Alessio Rovera conquista una pole position da incorniciare nella 79ª edizione della CrowdStrike 24 Hours of Spa. Il pilota varesino dell’AF Corse #51, condivisa con Tommaso Mosca e Nicklas Nielsen, è stato il grande protagonista della Superpole, risultando il più veloce in tutte e quattro le sessioni a eliminazione fino a fermare il cronometro in 2:18.613, tempo che vale la partenza al palo per la classica belga.

In prima fila scatterà la McLaren #58 di Garage 59, autrice della pole di classe Gold, mentre dalla terza posizione prenderà il via la Mercedes-AMG #3 del Team Verstappen Racing. Alle spalle dei primi tre, la Ferrari #71 di AF Corse partirà dalla quarta casella conquistando la seconda posizione tra le Gold, mentre la Ferrari #74 di Kessel Racing ha ottenuto la pole nella classe Bronze. La pole di classe Silver è invece andata alla Mercedes-AMG #6 del GetSpeed Team Bartone Bros. Chiude invece in 21ª posizione Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo, al volante della BMW M4 GT3 EVO #46 del Team WRT insieme a Dan Harper e Max Hesse, è stato eliminato nella prima fase della Superpole e domani scatterà dalla ventunesima casella in griglia. L’appuntamento è ora per la gara: la 79ª CrowdStrike 24 Hours of Spa scatterà sabato con la diretta integrale su Sky Sport Max a partire dalle 16.20.

 

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