Il miglior tempo combinato è stato ottenuto dalla Mercedes-AMG #17 del Team GetSpeed davanti alla Ferrari 296 GT3 EVO #51 di AF Corse. Quattro le macchine di Maranello nella Superpole, dove accede anche Valentino Rossi con la BMW M4 GT3 EVO #46 del Team WRT (24° posto assoluto). Oggi si decide l'ordine di partenza, sabato la gara in diretta su Sky Sport Max

Si è chiusa la prima giornata della CrowdStrike 24 Hours of Spa, appuntamento più prestigioso del GT World Challenge Europe powered by AWS. Dopo le prime due sessioni di prove libere, l’attenzione si è spostata sulle qualifiche, che hanno definito i 32 equipaggi ammessi alla Superpole di venerdì, decisiva per l’assegnazione della pole position e della griglia di partenza della classica endurance belga. Il miglior tempo combinato è stato ottenuto dalla Mercedes-AMG #17 del Team GetSpeed con Maxime Martin, Maximilian Götz e Fabian Schiller, davanti alla Ferrari 296 GT3 EVO #51 di AF Corse affidata ad Alessio Rovera, Thomas Mosca e Nicklas Nielsen. Completa la top-3 la Porsche #80 di Lionspeed GP.

Ottima la prestazione delle Ferrari, che portano ben quattro vetture nella Superpole: la #51 AF Corse seconda assoluta, la #50 AF Corse quinta, la #71 AF Corse (categoria Gold Cup) tredicesima e la #52 AF Corse (Silver Cup) che conquista l’ultimo posto utile con il 32° tempo. Restano invece escluse la #45 Rinaldi Racing, 34^, la #70 AF Corse (Pro-Am) e la #60 JMW Motorsport (Bronze Cup). Sorride anche Valentino Rossi, che insieme a Dan Harper e Max Hesse porta la BMW M4 GT3 EVO #46 del Team WRT al 24° posto assoluto, centrando così l’accesso alla Superpole. Presente anche la nuova Lamborghini Temerario GT3, con la #63 di Mirko Bortolotti 26^ e qualificata, mentre la #96 di Marco Mapelli chiude 29^, anch’essa tra i 32 migliori. Grande equilibrio anche nelle varie classi.

La Gold Cup vede tra i protagonisti la McLaren #58 e l’Audi #99, entrambe nella top-11 assoluta, mentre in Silver Cup brillano la McLaren #5 e l’Audi #25. In Bronze Cup la migliore è la Ferrari #74 di Kessel Racing, qualificata per la Superpole con il 30° tempo, mentre in Pro-Am nessun equipaggio riesce ad accedere tra i primi 32. La giornata di oggi sarà dedicata alla spettacolare Superpole, che definirà l’ordine di partenza della 77^ edizione della 24 Ore di Spa.