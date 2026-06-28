Che domenica su Sky Sport! La guida completa per non perdersi neanche un appuntamentoguida tv
Dopo giorni di emozioni, oggi su Sky e in streaming su NOW si chiude un Super Weekend pieno di eventi tutti da gustare. Si parte la mattina con il rally e la 24 ore di Spa. Ad Assen va in scena una gara di MotoGP da paura, in Austria l'appassionante sfida Mercedes-Ferrari, e dulcis in fundo il grande ritorno di Marcell Jacobs alla Diamond League. Tutta la programmazione per non perdersi davvero nulla
La programmazione della domenica di Sky Sport su Sky e NOW
Domenica 28 giugno
- ore 8.30: World Rally Championship, Grecia, Race 4 su Sky Sport Arena
- ore 12.00: Golf, DP World Tour – Open d’Italia, 4^ giornata su Sky Sport Golf
- ore 13.00: World Rally Championship, Grecia, Race 5 su Sky Sport Arena
- ore 14.00: MotoGP, GP d’Olanda, Gara su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP
- ore 15.00: Formula 1, GP d’Austria, Gara su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K
- ore 17.00: Premier Padel, Valladolid P2, Finale femminile su Sky Sport Tennis
- ore 18.00: Atletica, Diamond League, Parigi su Sky Sport Arena
- ore 19.00: Premier Padel, Valladolid P2, Finale maschile su Sky Sport Tennis
- ore 20.45: Futsal, Finale Scudetto, Gara2, Meta Catania vs L84 Torino su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio