Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Che domenica su Sky Sport! La guida completa per non perdersi neanche un appuntamento

guida tv

Dopo giorni di emozioni, oggi su Sky e in streaming su NOW si chiude un Super Weekend pieno di eventi tutti da gustare. Si parte la mattina con il rally e la 24 ore di Spa. Ad Assen va in scena una gara di MotoGP da paura, in Austria l'appassionante sfida Mercedes-Ferrari, e dulcis in fundo il grande ritorno di Marcell Jacobs alla Diamond League. Tutta la programmazione per non perdersi davvero nulla

SKY SPORT INSIDER

La programmazione della domenica di Sky Sport su Sky e NOW

Domenica 28 giugno

  • ore 8.30: World Rally Championship, Grecia, Race 4 su Sky Sport Arena
  • ore 12.00: Golf, DP World Tour – Open d’Italia, 4^ giornata su Sky Sport Golf
  • ore 13.00: World Rally Championship, Grecia, Race 5 su Sky Sport Arena
  • ore 14.00: MotoGP, GP d’Olanda, Gara su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP
  • ore 15.00: Formula 1, GP d’Austria, Gara su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K
  • ore 17.00: Premier Padel, Valladolid P2, Finale femminile su Sky Sport Tennis
  • ore 18.00: Atletica, Diamond League, Parigi su Sky Sport Arena
  • ore 19.00: Premier Padel, Valladolid P2, Finale maschile su Sky Sport Tennis
  • ore 20.45: Futsal, Finale Scudetto, Gara2, Meta Catania vs L84 Torino su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Motori: Altre notizie

Acosta: "Problemi? Ogni giorno c'è una sorpresa"

ktm

Giornata complicata per Acosta, frenato da problemi tecnici in mattinata e arrivato 9° nella...

Moto2, GP d'Olanda: Alonso in pole, 6° Vietti

ASSEN

Seconda pole consecutiva e record del colombiano sulla pista di Assen. In prima fila anche...

F2, Bennett vince la Sprint. Minì chiude 5°

SPIELBERG

Successo Trident con Bennett nella prima gara del weekend austriaco di Formula 2: nel finale...

Moto3: Quiles in pole, indietro gli italiani

GP OLANDA

Seconda pole stagionale per il dominatore di questa prima parte del Mondiale. In prima fila con...

Porsche SuperCup, pole a Cauhaupe. Bristot 2°

SPIELBERG

Qualifiche Porsche Supercup. L'italiano Andrea Bristot, leader del campIonato rookie, partirà...
Vai alla sezione