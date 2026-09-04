Il mondiale Superbike e le sue classi propedeutiche tornano in pista dopo la pausa estiva per il rush finale della stagione. Nel tradizionale appuntamento di Magny-Cours è subito Nicolò Bulega il più veloce, comandando entrambe le sessioni di prove libere e siglando il proprio miglior tempo in 1’35.556, pur con un inizio in salita per un problema tecnico all’inizio della FP1, prontamente risolto dal team Aruba.it Racing - Ducati. Bulega apre un terzetto di Panigale V4R precedendo Sam Lowes e Iker Lecuona, scivolato all’inizio della FP2 senza conseguenze (se non per la sua moto). Nel combinato delle due sessioni emerge anche Xavi Vierge, splendido quarto con la Yamaha R1 ufficiale grazie a un bel giro siglato in mattinata. Molto bene anche Yari Montella, secondo nel pomeriggio e quinto assoluto per il team Barni Spark. Lorenzo Baldassarri e Alberto Surra portano GoEleven e Motocorsa Racing al sesto e settimo posto, completando il computo di sei Ducati nei primi sette posti. In top ten anche Miguel Oliveira, Garrett Gerloff e Alex Lowes, mentre Jake Dixon conclude undicesimo un buon venerdì in sella alla Honda. Dodicesimo Danilo Petrucci davanti a Stefano Manzi, sedicesimo Axel Bassani, diciannovesimo Mattia Rato, ventesimo (con tanto di problema tecnico in FP2) Andrea Locatelli. Da segnalare la doppia caduta di Bahattin Sofuoglu, caduto alla prima curva in entrambe le sessioni: la carambola del pomeriggio gli è costata una commozione cerebrale che lo esclude dal resto del weekend.

Supersport, pole per il francese Debise

Passando alle prime Superpole del fine settimana, in Supersport è tripudio francese in Francia: dopo due scivolate, Valentin Debise lavora perfettamente con il compagno di squadra Federico Caricasulo completando un importante doppietta per ZXMOTO. Per il pilota di casa è la prima pole in carriera in Supersport, ottenuta grazie a un crono di 1’39.585. Caricasulo è secondo e precede Lucas Mahias, mentre la seconda fila è tutta spagnola grazie a Roberto Garcia, Jeremy Alcoba e Jorge Navarro (sostituto dell’infortunato Oli Bayliss). In terza fila Corentin Perolari, Filippo Farioli e Tom Booth-Amos, “solo” decimo Albert Arenas.

Sportbike, pole per lo spagnolo Salvador

In Sportbike, David Salvador ottiene la quarta pole position in sei gare, rientrando nel migliore dei modi dopo la pausa estiva. Il leader del mondiale stampa un 1’45.549 che gli dà la meglio su Loris Veneman e Xavi Artigas, mentre Antonio Torres completa il poker Kawasaki aprendo la seconda fila. Quinto crono per Fenton Seabright su Triumph, poi Carter Thompson con la prima Yamaha (nonostante una scivolata a fine turno). In top ten anche Alvaro Fuertes, José Osuna, Elia Bartolini e Matteo Vannucci; undicesimo Marco Gaggi.