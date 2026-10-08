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FIA, il Mondiale Rally 2027 sbarca a Roma. Nel 2028 obiettivo unire Capitale e Sardegna

IL COMUNICATO

FIA e WRC hanno annunciato che nel mese di luglio 2027 sarà Roma a ospitare la tappa italiana del World Rally Championship. ACI prende atto della decisione, sottolinea il successo ottenuto in Sardegna e lancia il progetto per il 2028: un rally unico capace di unire le tappe sterrate dell'isola al fascino della Capitale

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"Sarà Roma a ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship". Lo scrive in una nota ACI Sport. "Il Promoter WRC e la FIA hanno deciso di portare l'appuntamento iridato nella Capitale che, nel mese di luglio del prossimo anno, sarà dunque protagonista di un evento capace di offrire, oltre al coinvolgimento di un numerosissimo pubblico, prestazioni sportive di eccezionale livello e momenti di altissima spettacolarità".

L'idea per il 2028: un unico evento che colleghi l'isola alla Capitale

"Nel prendere atto della decisione e nell'evidenziare l'ottimo risultato ottenuto nei giorni scorsi in Sardegna, ACI - la Federazione sportiva italiana dell'automobilismo - comunica di essere al lavoro con il concreto obiettivo di sviluppare, già per il 2028, un Rally d'Italia in grado di coniugare, in un unico evento, le iconiche strade bianche dell'isola alla maestosità del Colosseo". 

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