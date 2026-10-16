50 anni di MBA: nelle Marche motoraduno internazionale sulle strade del tartufo

Una piccola casa motociclistica nata nell’ entroterra marchigiano e arrivata sul tetto del mondo. Una tradizione motoristica che continua a vivere a cinquant’anni di distanza (1976-2026) . E motociclisti che ogni autunno tornano a incontrarsi sulle strade del tartufo . Un legame, quello tra Sant’Angelo in Vado e i motori, che affonda le sue radici nella storia del motociclismo italiano. Proprio qui nel 1976 nacque infatti la MBA (Morbidelli Benelli Armi) destinata in pochi anni a imporsi sui circuiti internazionali e a conquistare quattro titoli mondiali nella classe 125. Il 17 e 18 ottobre a Sant’Angelo in Vado , tra Pesaro e Urbino, torna il Motoraduno Internazionale del Tartufo , appuntamento dedicato al popolo delle due ruote organizzato dal Motoclub Tonino Benelli nell’ambito della 63^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche .

La storia della MBA

Nel 1976, proprio nella zona industriale della cittadina marchigiana, nacque la MBA - Morbidelli Benelli Armi, fondata da Giancarlo Morbidelli, Paolo Benelli e Innocenzo Nardi-Dei. Una realtà piccolissima rispetto ai grandi costruttori internazionali, ma destinata a lasciare un segno nella storia delle competizioni. Tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta le MBA diventarono protagoniste sui circuiti internazionali, conquistando nella classe 125 quattro titoli mondiali, due piloti e due costruttori, oltre a sei campionati italiani, sette campionati europei e numerosi titoli nazionali. A portare le moto nate a Sant’Angelo in Vado sulle piste del Motomondiale furono piloti come Eugenio Lazzarini, iridato nel 1978, e Pier Paolo Bianchi, campione del mondo nel 1980. Con le MBA corsero anche nomi entrati nella storia del motociclismo internazionale come Anton Mang, Bruno Kneubühler, Walter Villa, Paolo Pileri, Ricardo Tormo e Luca Cadalora. Una storia il cui patrimonio è oggi conservato nel Museo MBA di Sant’Angelo in Vado che racconta l’avventura sportiva e industriale del marchio, grazie al lavoro del Motoclub Tonino Benelli, dei collezionisti, del Registro Storico MBA e degli stessi meccanici che contribuirono a costruirne il mito.