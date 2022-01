1/20 ©Ansa

1946: FIAT 2800. In principio fu la Fiat 2800, già in servizio durante il governo fascista: cinque vetture furono costruite in versione torpedo a 6 posti, immatricolate dal ministero dell'Interno diventando l'auto di rappresentanza di molte autorità e di Enrico De Nicola, eletto nel 1946 primo presidente della Repubblica.