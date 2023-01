Al via il 19 gennaio con la 91^ edizione del Rally Monte Carlo il Mondiale WRC, che anche quest'anno si potrà seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte all'inseguimento dell'accoppiata formata da Kalle Rovanpera e dalla Toyota, campioni del mondo nel 2022. Ecco il calendario, i piloti e i costruttori che si daranno battaglia in questa stagione