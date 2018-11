Ufficialmente la sua assenza dal gruppo era dovuta a una febbre non meglio specificata, ma in realtà la lontananza di Carmelo Anthony dal parquet nella sfida persa contro i San Antonio Spurs ha fatto un bel po’ rumore. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, i Rockets e l’ex giocatore di Nuggets, Knicks e Thunder stanno discutendo del suo ruolo in squadra e di come la convivenza con il resto del gruppo possa proseguire fino alla prossima primavera. Dopo un mese in sostanza, coach D’Antoni e Anthony sono già ai ferri corti, come accaduto in passato a New York. Una discussione in piena evoluzione, stando alle indiscrezioni, che non esclude anche l’opzione di tagliare il suo contratto e rinunciare alle sue prestazioni in futuro. In quel caso Houston dovrebbe pagare comunque i 2.4 milioni di dollari previsti dal contratto, ma la questione al momento è legata agli equilibri di un gruppo in difficoltà e non di certo alla contabilità di una squadra che ha speso tanto in estate. D’Antoni a fine partita ha declinato ogni domanda: “Sono certo che possiate chiedere tutto questo a Daryl Morey, lui vi potrà rispondere – replica a chi gli chiede conto della situazione e dei rapporti tra Anthony e la franchigia – al momento sono impegnato a capire come tornare a vincere qualche partita. Dovete parlare con Daryl per sapere qualcosa in più”. Un bel problema e una delle tante ragioni che hanno reso complicato l’avvio di stagione dei texani, orfani di uomini chiave come Trevor Ariza e Luc Mbah a Moute e disfunzionali su entrambi i lati del campo. A lungo si è discusso infatti delle lacune difensive di un gruppo che ha richiamato in fretta e furia l’assistente Jeff Bzdelik (anche lui in disaccordo dopo l’arrivo di Anthony), dimenticandosi però che la forza di questi Rockets è sempre stata l’attacco. Houston lo scorso anno ha sfiorato l’impresa di battere Golden State grazie all'attacco più produttivo della Lega, crollato in questo primo mese al 27° posto con i suoi 103.1 punti prodotti. Troppo poco, a prescindere dall’efficacia di un deludente Carmelo Anthony e dalla sua predisposizione ad accettare la panchina o un ruolo marginale. Una decisione da prendere in fretta, anche perché Jimmy Butler ormai non è più un'opzione e la stagione rischia seriamente di sfuggire di mano con largo anticipo.