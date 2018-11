Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns 118-101

Dopo la sconfitta contro i Mavericks, gli Oklahoma City Thunder ritornano a vincere con un facile successo contro la peggior squadra della Western Conference. È bastato accelerare un po’ ad inizio gara per avere ragione dei Phoenix Suns: OKC ha segnato 22 punti consecutivi senza subirne nessuno per quasi 7 minuti, prendendosi un vantaggio di 24-5 a inizio gara senza mai voltarsi indietro. Phoenix è riuscita al massimo a riportarsi a -7 nel corso dell’ultimo quarto, ma senza mai dare l’impressione di poterla riaprire per davvero, complici i 32 punti di Paul George (massimo stagionale con 6/10 da tre punti) e i 20 con 9 assist di Dennis Schroeder. Non era in campo Russell Westbrook per festeggiare il suo 30° compleanno, ancora alle prese con una distorsione alla caviglia, ma non ce n’è stato bisogno, anche perché in casa Suns ci sono solo i 21 punti di TJ Warren e i 19 di Devin Booker. “Se cominci una partita sotto di 20 punti, ti metti in una situazione in cui devi competere e giocarti alla perfezione ogni possesso. Abbiamo trovato l’energia per tornare in partita, senza mai mollare” ha dichiarato coach Kokoskov, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno.

Chicago Bulls-Dallas Mavericks 98-103

Per una sera Luka Doncic ha potuto prendersi un turno di pausa: il rookie dei Mavericks ha vissuto una partita difficile sul campo dei Bulls, chiudendo con 11 punti e 3/12 al tiro, ma per sua fortuna ci hanno pensato Harrison Barnes (23 punti, massimo stagionale) e J.J. Barea (14+5+5) a portare a casa la terza vittoria nelle ultime quattro per i tezani. “Ci saranno momenti in cui giocherà male: è ancora giovane, non può essere perfetto ogni sera. Dobbiamo essere noi ad aiutarlo” ha dichiarato Barea, leader di una second unit che è tornata a giocare bene (44-26 il conto dei punti dalla panchina). I Mavs erano andati avanti anche di 14 lunghezze ma non sono riusciti a chiudere la sfida, permettendo a Chicago di tornare in partita con 26 punti di Zach LaVine e 16 di Jabari Parker, ma i Bulls non sono riusciti a tirare meglio di 8/33 dalla lunga distanza.

Washington Wizards-Orlando Magic 117-109

Vietato cantar vittoria, soprattutto dopo un modesto successo arrivato contro i Magic, ma per una volta gli Wizards possono uscire sorridente dal parquet, abili nel rompere una parità totale con i Magic. L’andamento del punteggio della sfida infatti è davvero singolare: 30-30 il parziale del primo quarto, 25-25 quello del secondo, 28-28 nel terzo. Alla fine però è arrivata la zampata dei capitolini, guidati dai 25 punti e dieci assist di John Wall, a cui si aggiungono i 21 di Bradley Beal che permettono a Washington di vincere per la prima volta in questa stagione due partite consecutive. Vitale l’impatto in uscita dalla panchina garantito da Jeff Green, autore di 18 punti con 7/8 al tiro e quattro triple che hanno allargato il campo in maniera decisiva. Dall’altra parte sono 20 punti per Fournier, 18 per Gordon e ben 21 per Ross in uscita dalla panchina. Orlando resta comunque davanti a Washington in classifica, nonostante il ko. Difficile trovare una descrizione più efficace del disastroso primo mese degli Wizards.

Memphis Grizzlies-Utah Jazz 88-96

Dopo aver perso per ben due volte in casa contro i Grizzlies in questo inizio di stagione, c’è da pensare che i Jazz si fossero segnati sul calendario la trasferta a Memphis per prendersi una rivincita. L’immagine della partita, però, è un’altra: Joe Ingles si è procurato un taglio sopra il sopracciglio sinistro che ha richiesto quattro punti di sutura, ma non gli ha impedito di rimanere in campo per chiudere come miglior realizzatore con 19, insieme ai 15+16 di Rudy Gobert. La benda applicata dallo staff medico dei Jazz ha dato vita a “Headband Joe”, diventato immediatamente oggetto di culto sui social network: “È una cosa per la quale ho combattuto per tutta la vita” ha commentato ironicamente Ingles, uscito malconcio dalla partita (“Io qui non ci torno più: mi fa male la spalla, i piedi, qualsiasi cosa”). In effetti è stata una partita brutta, sporca e cattiva, con un sacco di errori da una parte e dall’altra con ben 53 falli fischiati dalla terna. Ai Grizzlies non sono serviti i 24 di Mike Conley e i 16 di Marc Gasol per evitare la prima sconfitta casalinga della stagione dopo cinque vittorie.