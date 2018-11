Dopo un mese di idillio (o quasi), le cose sono andate storte per la prima volta anche ai Golden State Warriors. La pessima gestione dell’ultimo possesso dei regolamentari nella sfida poi persa all’overtime contro i Clippers ha fatto arrabbiare Kevin Durant, ignorato dal compagno che ha preferito partire in palleggio e puntare dritto verso la metà campo avversaria e finendo a terra sul parquet senza più il controllo del pallone. Durant è rimasto a braccia aperte a chiedere ripetutamente di essere preso in considerazione: un momento della sfida in cui KD aveva già messo a referto una tripla doppia da 33 punti, 11 assist e dieci rimbalzi, convinto di poter piazzare la zampata decisiva. Senza Steph Curry e con a disposizione il possesso della vittoria allo Staples Center, quel pallone spettava di diritto a lui o, in alternativa, a Klay Thompson – protagonista del parziale da 11-0 che aveva rimesso in corsa Golden State. Entrambi invece sono rimasti a mani vuote, infuriati dopo aver visto lo sviluppo dell’azione (se Green avesse trovato il modo di segnare, tutto si sarebbe risolto per il meglio). Rientrati in panchina, Durant e Green hanno cominciato a battibeccare, mentre Thompson inizialmente si era avvicinato al suo compagno battendosi la mano in testa e reclamando maggiore attenzione: “Cosa ti è venuto in mente [detto in maniera più esplicita,ndr]?”. Nulla in confronto a Durant che arrivato come una furia in panchina ha iniziato a urlare in direzione di Green: “Passami che fot***o pallone!”, aggiungendo una lunga serie di imprecazioni alla sua frase. Una sedia di distanza tra i due, con la tensione che sale e Thompson che a quel punto in maniera opportuna va a sedersi in mezzo. Una lontananza fisica che anche gli altri giocatori degli Warriors sono costretti a tenere d’occhio: dopo le indicazioni di Kerr infatti, Durant viene allontanato da Andre Iguodala mentre il n°35 urla in maniera provocatori: “Dai, guarda che sono qui per provare a vincere una partita…”, mentre DeMarcus Cousins cerca di condurre a più miti consigli Green chiedendogli di restare concentrato.