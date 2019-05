Golden State Warriors-Houston Rockets 104-99

Gli Warriors vincono una partita in volata, dominata a lungo nel primo tempo, sofferta nel terzo quarto in cui sono stati costretti a rinunciare a Kevin Durant causa infortunio e conquistata d’orgoglio nel finale. Si conferma così il grande equilibrio in una serie in cui tutte le partite non sono mai finite con più di sei lunghezze di margine tra le squadre, nonostante nei primi due quarti gli Warriors mettano in fila prima un parziale prima da 19-3 e poi da 15-0. Due colpi che non abbattano Houston, che resta in piedi, resiste e torna di prepotenza nel terzo quarto. A remare contro Golden State ci si mette anche la sfortuna: a un quarto d’ora dal termine, Durant trova i primi due punti della ripresa dopo averne segnati 20 nella prima metà di gara, ma ricadendo sulla gamba destra sente tirare la parte posteriore ed è costretto a uscire zoppicando. Per qualche minuto la paura è che l’infortunio riguardi il tendine d’Achille, ma dagli spogliatoi arriva la notizia dello scampato pericolo: stiramento al polpaccio e gara finita per KD. Golden State allora deve fare di necessità virtù, si affida a Steph Curry e Klay Thompson che chiudono rispettivamente con 25 e 27 punti e porta a casa un successo decisivo nella serie. Nel finale di partita Kevon Looney prende il posto di Durant nella fase cruciale del match – riuscendo a invertire la tendenza a rimbalzo d’attacco che aveva penalizzato Golden State nelle due sfide giocate in Texas, con tanto di stoppata decisiva nel su Paul in uno degli ultimi possessi. I Rockets infatti sprecano un’occasione unica, non affondando il colpo contro un quintetto che perde anche Draymond Green causa raggiunto limite di falli. Poteva essere 2-3 Houston e invece è 3-2 Golden State: fa tutta la differenza del mondo.