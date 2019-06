I precedenti: Philadelphia e i “107 punti" che costarono il titolo nel 1977

E visto che dall’altra parte dell’oceano una coincidenza del genere non poteva passare inosservata, in molti sono subito andati a caccia dei precedenti in cui una ridondanza di punteggio del genere fosse già avvenuta. L’unico in cui una squadra ha aperto una serie playoff con tre partite in fila raccogliendo lo stesso numero complessivo di punti risale al 1977 e anche in quel caso si trattò delle Finals NBA: Philadelphia mise a referto 107 punti totali di squadra per tre volte consecutive nella serie contro Portland, vincendo le prime due partite in casa e perdendo l’ultima in Oregon. La striscia dei Sixers si è poi interrotta in gara-4, nonostante la squadra della Pennsylvania realizzò nuovamente 107 punti anche in gara-6; la sfida che ne decretò la clamorosa sconfitta dopo essersi portata in vantaggio 2-0 nella serie conclusiva della stagione. Quello è l’unico caso nella storia dei playoff in cui una squadra per ben quattro volte ha chiuso mettendo a referto esattamente gli stessi punti nell'arco di una singola serie, mentre la “tripletta” di partite consecutive è riuscita anche ai Lakers nel 2006 contro Phoenix, che raccolsero 99 punti complessivi tra gara-2 e gara-4 (molti dei quali firmati da Kobe Bryant): in quel primo turno playoff, la squadra di coach Phil Jackson riuscì a raccogliere tre vittorie in fila fermandosi sempre alla stessa quota, incapaci poi però di completare l’opera. Non solo per mantenere aperta la striscia di match da 99 punti, ma soprattutto di passare il turno, arrivando a subire una clamorosa rimonta fino al ko in gara-7 (da 3-1 a 3-4, altro precedente che ricorda eventi spiacevoli agli Warriors). Stesso numero di punti e stesso risultato per Portland, che ne segnò 99 per tre volte in fila contro i Lakers (come si incrociano i destini in NBA) nel 1998, finendo però per perdere quel primo turno playoff. Insomma, i precedenti non lasciano ben sperare (almeno a livello scaramantico) gli Warriors, che ben sanno che il loro riscatto nella serie passa dalla difesa: da gara-4 in poi però, meglio cambiare la quota "punti segnati" di riferimento. Non si sa mai.